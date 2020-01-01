ТОП-5 свежих фильмов с Дуэйном Джонсоном, которые стоит посмотреть
Дуэйн Джонсон стал знаменитым благодаря карьере рестлера, к которой он время от времени возвращается до сих пор. А вот в кино первой его большой ролью стал образ Царя скорпионов в фильме Мумия возвращается 2001-го года. С тех пор он стал сниматься в кино, постепенно становясь одним из главных актеров боевиков и развлекательного жанра. Сейчас Джонсон все чаще появляется в блокбастерах, а также уже подписан на участие в нескольких новых картинах. Кроме этого, он является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
2 мая 2020 года Дуэйну Джонсону исполнилось 48 лет.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Дуэйном Джонсоном.
- Небоскреб (2018)
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Бывший агент ФБР, работающий экспертом по безопасности, попадает в эпицентр масштабной огненной катастрофы. Она произошла в новом здании, которое стало самым высоким и самым технологичным. Но теперь на счету каждая секунда, а он - единственный, кто может всех спасти.
- Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)
Спин-офф гоночной франшизы Форсаж, в котором на этот раз нет Доминика Торетто, зато сошлись двое смертельных врагов - спецагент Люк Хоббс и бывший разведчик Декарт Шоу. Этим двоим, несмотря на все, придется стать командой, когда на горизонте появится злодей, представляющий большую угрозу.
- Джуманджи: Новый уровень (2019)
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В злосчастную видеоигру, которая в буквальном смысле погружает в себя, друзья пообещали себе больше никогда не возвращаться. Но, как оказалось, Спенсер снова попал в нее. Поэтому они отправляются за ним, а компанию им составляет дедушка пропавшего и его товарищ. Да еще и все они стали не теми персонажами, в которых перевоплощались в прошлый раз.
- Рэмпейдж (2018)
Дэвид - приматолог, который не любит людей, а дружит только с самцом гориллы Джорджем. В ходе одного генетического эксперимента случается ошибка, в результате которой обезьяна становится настоящим монстром, начиная разрушать все на своем пути. И Дэвид теперь должен найти антидот, чтобы остановить катастрофу.
- Спасатели Малибу (2017)
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На побережье Тихого океана работают пляжные спасатели, готовые в любой момент помочь отдыхающим. Однажды они узнают, что их пляж хотят забрать местный наркобарон и владелица ночного клуба, которая скупает всю недвижимость в округе. Но удастся ли им противостоять столь влиятельным людям?
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