ТОП-5 свежих фильмов с Хеленой Бонем Картер, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Хеленой Бонем Картер /Flickr

Британская актриса Хелена Бонем Картер впервые засветилась на экране в пятилетнем возрасте. Тогда она снялась в телевизионной мыльной опере, а в подростковом возрасте играла в радиопостановке Ромео и Джульетты. После этого постепенно началась ее карьера в большом кино, однако широкую известность она получила лишь в 1999-ом году, сыграв Марлу в экранизации романа Бойцовский Клуб. Бонем Картер стала сниматься в лентах разных жанров, была неоднократно номинирована на Оскар и другие кинопремии, а свой творческий путь продолжает по сегодняшний день. Снова увидеть ее на экранах можно будет в ленте Энола Холмс, выход которой запланирован на 2020-ый год.

26 мая 2020 года Хелене Бонем Картер исполнилось 54 года.

Хелена Бонем Картер /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Хеленой Бонем Картер.

8 подруг Оушена (2018)

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Дебби Оушен больше пяти лет разрабатывала план величайшего в мире ограбления. Для этого ей нужна команда профессионалок, вместе с которыми ей потребуется украсть 150 миллионов долларов в бриллиантах. И реализовать это нужно у всех на виду.

55 шагов (2017)

В центре сюжета - борец за права людей, которые лечатся в клиниках для душевно больных. Она знакомится с пациенткой больницы в Сан-Франциско по имени Элеонор Ризе, и именно эта встреча поможет ей изменить свою жизнь.

Алиса в Зазеркалье (2016)

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Алиса уже через многое прошла в Стране Чудес, однако на этот раз ей предстоит отправиться навстречу новым приключениям с путешествиями во времени. И там ее ожидает масса событий, но главная цель - спасти Безумного Шляпника.

Суфражистка (2015)

Биографическая лента Сары Гаврон, повествующая о движении суфражисток - женщин, которые боролись за свои избирательные права. Они появились в Великобритании в конце 19-го века, и им предстояло пройти через массу трудностей.

Корона (сериал) (2016 - наше время)

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Сериал от о королеве Елизавете II. Эта история начинается с ее свадьбы в 1947-ом и продолжается до сих пор. А сама Хелена Бонем Картер здесь исполнила роль ее младшей сестры принцессы Маргарет.

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