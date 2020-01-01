Большое кино: ТОП-5 гениальных фильмов Пола Томаса Андерсона

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Фильмы Пола Томаса Андерсона /Flickr

С самого детства Пол Томас Андерсон полюбил кино, а уже с двенадцати лет начал снимать на отцовскую камеру. Он использовал разные пленки и снимал самобытное кино. Свой первый полнометражный фильм под названием Роковая восьмерка он выпустил в 1996-ом году, продолжив строить карьеру в качестве независимого постановщика. Андерсон является одним из представителей поколения режиссеров-самоучек (наравне с Квентином Тарантино, Ричардом Линклейтером и другими), а его стиль узнаваем благодаря визуалу, постоянно движущейся камере, развернутому изложению, задержке планов и аудиовизуальным образам.

26 июня 2020 года Пол Томас Андерсон отметил свой юбилей - ему исполнилось 50 лет.

Пол Томас Андерсон /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 гениальных фильмов Пола Томаса Андерсона.

Мастер (2012)

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Главный герой - моряк, который после Второй мировой не может найти себе место в Америке. Сменив несколько работ, он познакомился с одним мужчиной, который оказался основателем религиозного культа. И он довольно быстро стал его ближайшим помощником.

Врожденный порок (2014)

В Калифорнии 1970-ых Ларри Спортелло занимается частным сыском, а также увлекается курением марихуаны. К нему хочет попасть его бывшая девушка, но внезапно она исчезает вместе с новым богатым ухажером. И Ларри берется расследовать это непростое дело.

Нефть (2007)

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Потрясающая картина о жестоком, бездушном, но амбициозном магнате Плейнвью. Он основал свою нефтедобывающую компанию, которая стала целой империей. И на своем пути он не остановится ни перед чем, даже если придется жертвовать близкими.

Призрачная нить (2017)

Лондон 1950-ых. Именитый кутюрье Рейнольд Вудкок шьет наряды для высшего света, светских дам, знаменитостей и богачей. Его образы обожают многие, но внезапно в жизни гения появляется новая муза, которая меняет его жизнь.

Любовь, сбивающая с ног (2002)

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Барри Иган - восьмой ребенок в семье, где все остальные - девочки. Он вырос закомплексованным неврастеником, который страдает от нервных расстройств и не умеет общаться с людьми. Но жизнь приготовила для него особую встречу с девушкой, которая такая же странная, и которая способна его полюбить.

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