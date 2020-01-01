ТОП-5 свежих фильмов с Мэрил Стрип, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Мэрил Стрип /Flickr

Голливудская актриса Мэрил Стрип начала карьеру с театра, однако быстро перекочевала в большое кино и сразу же получила всемирную известно и благосклонность критиков. Ее игру хвалят практически в каждой ленте, а кроме этого у нее имеется три премии Оскар, а также несколько Золотых Глобусов и BAFTA за лучшие женские роли. Она по-прежнему активно снимается, а уже в ближайшее время зрители смогут увидеть ее в драмах Выпускной и Пусть говорят.

22 июня 2020 года Мэрил Стрип исполнился 71 год.

Мэрил Стрип /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Мэрил Стрип.

Маленькие женщины (2019)

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Потрясающая и красивая картина Греты Гервиг и четырех сестрах, которые непохожи друг на друга. Они вместе растут, влюбляются, занимаются своими делами и пытаются найти себя. Их жизни полны и открытий, и разочарований, а где-то на фоне бушует Гражданская война.

Mamma Mia! 2 (2018)

Главные герои этого мюзикла теперь отправляются на греческие острова. Софи, которая уже повзрослела, выясняет множество историй, связанных с ее матерью, которые, в свою очередь, проливают свет на тайны ее семьи.

Секретное досье (2017)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает историю газеты Вашингтон Пост, когда ее издатели и редакторы собирали информацию о государственных тайнах, тщательно скрываемых более 30 лет. В итоге они рискнули не только карьерами, но и своими жизнями и свободами, рассказав миру настоящую правду.

Прачечная (2019)

Картина Стивена Содерберга, которая начинается с несчастного случая, из-за которого трагически погиб муж одной пенсионерки. Она пытается добиться страховых выплат, но внезапно натыкается на цепочку подставных фирм, созданных в офшорных зонах.

Большая маленькая ложь (сериал, второй сезон) (2019)

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Второй сезон этого сериала от с блестящим актерским составом показывает события, произошедшие после того, как был убит антагонист первых серий - муж одной из героинь, жестоко избивавший ее и терзавший морально. Женщины тщательно пытаются скрыть правду о его кончине, но появляются люди, которые хотят на это пролить свет. И среди них - его мать, которую и сыграла Мэрил Стрип.

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