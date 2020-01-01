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Фильмы с Джейсоном Стэтхемом /Flickr

Джейсон Стэтхем в первую очередь известен как брутальный актер из боевиков, однако изначально он снимался в криминальных комедиях Гая Ричи, откуда перекочевал в другие жанры. Сейчас он продолжает появляться в центральных ролях различных блокбастеров, а также снимается в новом проекте Ричи под названием Инкассаторский грузовик. Эта лента выйдет в прокат в январе 2021-го.

26 июля 2020 года Джейсону Стэтхему исполнилось 53 года.

Джейсон Стэтхем /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Джейсоном Стэтхемом, которые стоит посмотреть.

Форсаж 8 (2017)

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Восьмая часть культовой гоночной франшизы о команде, называющей себя семьей. Они безупречно водят автомобили и выполняют задания разных уровней сложности. Но их отношения пошатнуться, когда на пути встанет опасная и соблазнительная хакерша.

Шпион (2015)

Сьюзан Купер всегда мечтала быть профессиональным агентом ЦРУ, но пока работает в управлении лишь маленьким винтиком в механизме. Однако, когда лучший агент проваливает одно задание, то решают взять на дело ее, так как ее никто не знает в лицо. Вот только многие сомневаются, что она справится.

Мег: Монстр глубины (2018)

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На глубоководный батискаф, изучающий подводную жизнь, напал огромный монстр. Теперь судно находится на дне впадины Тихого океана. Экипажу приходится связаться со спасателем-подводником, который, как оказалось, уже сталкивался с такими чудовищами ранее.

Механик: Воскрешение (2016)

Боевик об Артуре Бишопе, давно оставившем свое ремесло. Но когда некие люди похищают его возлюбленную, ему приходится вернуться в игру. Цель - совершить три убийства, которые должны быть обставлены как несчастные случаи.

Форсаж: Хоббс и Шоу (2019)

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Спин-офф Форсажа о двух заклятых врагах - Люке Хоббсе и Декарде Шоу. Они давно ненавидят друг друга и конкурируют, но, когда на горизонте появляется опасный враг, представляющий масштабную угрозу, им приходится объединиться, забыв обо всех обидах.

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