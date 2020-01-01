Снова в кино: ТОП-5 долгожданных фильмов, которые выйдут в августе

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Самые ожидаемы фильмы августа /Flickr

Первые два месяца лета не были насыщены новыми фильмами в кинотеатрах, однако уже в августе на больших экранах состоится несколько крупных премьер. И о пяти из них редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает в этой подборке.

Поезд в Пусан 2: Полуостров - 6 августа

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Первый летний блокбастер, действие которого разворачивается спустя четыре года после приквела. Большинство населения Земли превратилось в кровожадных зомби, а выжить удалось лишь некоторым. И многие из них живут в закрытой зоне, борясь за право жить.

В ожидании варваров - 13 августа

Грядущая картина с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном о маленьком городке на обочине Империи. Его жители озабочены сообщением о возможном нападении варваров. Туда приехал жестокий полковник, который готов на все, лишь бы выбить из человека показания. И тогда местный судья намеревается восстать против Империи.

Толока - 20 августа

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Украинская лента, объединяющая в себе баллады Тараса Шевченко. В центре сюжета - обычная женщина Екатерина, живущая в своем доме. В течение 400 лет ее жилище стоит целым и невредимым, пока вокруг разворачиваются войны и ключевые события в истории страны.

Довод - 26 августа

Один из самых долгожданных фильмов года, который снял режиссер Кристофер Нолан. Это - фантастический шпионский триллер о тайной организации, которая намеревается остановить опасность, угрожающую всему миру. И всех фанатов жанра ожидают качественные спецэффекты, закрученный сюжет и необычное повествование.

Билл и Тед - 27 августа

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Третья часть фантастической комедии с Киану Ривзом о двух беззаботных друзьях. Когда-то они мечтали стать звездами, а теперь им напоминают о пророчестве, согласно которому они должны написать песню, способную спасти мир. И этим двоим придется совершить несколько путешествий во времени, чтобы вдохновиться и создать настоящий хит.

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