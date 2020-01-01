ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома
Очередная порция новых фильмов, которые уже можно посмотреть, не отправляясь в кинотеатры, появилась в Сети. Всеми ими можно насладиться на различных стриминговых сервисах, онлайн-кинотеатрах и других цифровых площадках.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.
- Амулет
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Фильм ужасов о военном с посттравматическим синдромом, который остается без жилища. Его приглашает пожить в особняк одна женщина вместе с ее больной матерью. Мужчина помогает им по дому и даже влюбляется в хозяйку. Но со временем он начинает замечать нечто зловещее в этом месте.
- Нимани
Действие этой ленты разворачивается 2148-ом году. Некая корпорация отправляет на Альфа-Центавру космонавта с женщиной-андроидом. Она очень красива и мужчине кажется, что он к ней воспылал чувствами. Вот только неизвестно, способен ли на такую взаимность искусственный интеллект.
- Будка поцелуев 2
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Романтическая комедия, которая является продолжением истории о юной девушке по имени Эль. На этот раз перед ней встает непростой выбор - отправиться учиться в колледж или же остаться вместе со своим любимым человеком.
- Двойной мир
Китайский боевик о вражде между Северным Янем и Южным Чжао. Она длится уже десять лет, но теперь выясняется, что пришло время готовиться к войне. И у многих, кто идет сражаться, есть свои личные мотивы.
- Незваный гость
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Главные герои - молодая пара, только что купившая новый дом. Они поселяются в нем, но выясняют, что прежний жилец вовсе не намерен расставаться с этим местом. И чем дальше, тем все становится хуже.
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