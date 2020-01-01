ТОП-5 смелых экранизаций культовых романов

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Смелые экранизации книг /Flickr

Экранизации книг - дело довольно спорное, ведь зрители часто расходятся во мнениях о тех или иных сценах, взглядах режиссеров или изменениях в повествовании. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку из пяти самых смелых фильмов, которые основаны на культовых литературных шедеврах.

Анна Каренина (2012)

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Граф Вронский познакомился с Анной Карениной, женой влиятельного чиновника. Между ними мгновенно вспыхнула страсть и начался роман, который поверг в шок высший свет. И им обоим придется проделать нелегкий и долгий путь, делая выбор между счастьем и реакцией общества, наполненного предрассудками.

Дориан Грей (2009)

Знаменитая история о молодом Дориане Грее, которого убедили, что счастье заключается в его красоте. Поэтому он совершил сделку с дьяволом, после которой вся его грязь и все изменения будут отражаться на портрете. А его настоящее лицо навсегда останется прекрасным.

Отверженные (2012)

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Мюзикл, основанный на одноименном романе Виктора Гюго. В центре сюжета - беглый каторжник, скрывающийся от правосудия, которого озабоченно разыскивает инспектор Жавер. А единственным близким человеком беглеца осталась дочь женщины, за судьбу которой он всегда считал себя в ответе.

Маленькие женщины (2019)

Картина Греты Гервиг о четырех разных сестрах, у которых есть свои увлечения, хобби и взгляды на жизнь. Они растут, влюбляются, переживают потери и горечи, меняются. Но их жизненный путь наполнен еще и поисками себя, становлением, как личностей, и прочими непростыми вещами.

Шерлок Холмс (2009)

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Шерлок Холмс - величайший сыщик в мире, способный разгадать любую загадку и расследовать любое дело. Но теперь они вступают в схватку с могущественным противником, который представляет огромную угрозу для всего Лондона.

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