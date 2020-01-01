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ТОП-5 атмосферных фильмов, которые увлекают в водоворот событий с первых кадров

Подборка увлекательных лент
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Атмосферные и увлекательные фильмы
Атмосферные и увлекательные фильмы
/Flickr

Хорошее и интересное кино может и спасти скучный вечер, и просто скрасить досуг, и оставить неизгладимое впечатление. Поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 атмосферных фильмов, которые увлекают в водоворот событий с первых кадров.

  1. Птичий короб (2018)

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Уже пять лет как мир находится в абсолютном хаосе, а люди совершают самоубийства. И есть женщина с двумя детьми, которая узнала об одном безопасном месте, где царит спокойствие. Чтобы там выжить нужно не смотреть по сторонам и слушать, как птицы, которых она взяла с собой, реагируют на опасность.

  1. Отверженные (2019)

Пригород Парижа Монфермей еще Виктор Гюго описывал, как место, где царит беспредел и произвол. За столько времени там ничего не изменилось. Полицейские вершат свою справедливость, пока однажды не попадают на камеру дрона, принадлежащего одному парню.

  1. Горе-творец (2017)

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Главные герои - начинающий актер по имени Грэг и своеобразный Томми Вайсо, мечтающий снимать кино. Вдвоем они обожают искусство и хотят самовыражаться, для чего и отправляются в солнечный Голливуд.

  1. Кролик Джоджо (2019)

Драмеди Тайки Вайтити о гитлеровской Германии, в которой живет стеснительный 10-летний Йоханнес. Он чтит официальный курс, а его воображаемый друг - сам Адольф Гитлер. Он всем пытается доказать свою смелость, но однажды узнает, что его мама прячет в их доме еврейскую девочку.

  1. Тебя никогда здесь не было (2017)

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У одного крупного политика похитили дочку-подростка, и есть все основания полагать, что теперь она находится в борделе для несовершеннолетних. Он нанимает отставного военного, который быстро справляется с этим делом. Вот только тот выясняет, что за этим всем стоят могущественные и коррумпированные люди.

Ранее мы писали о пяти захватывающих фильмах с открытым финалом

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Источник: Afisha.bigmir.net
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