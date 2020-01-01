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Отличные фестивальные фильмы /Flickr

Фестивальные фильмы многие ошибочно считают ориентированными не на массового зрителя и даже скучными. Однако их стоит посмотреть, чтобы лично убедиться в том, что они способны заинтересовать, удержать внимание и даже тронуть за живое.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фестивальных фильмов, которые нескучно смотреть.

Патерсон (2016)

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Главный герой - романтичный водитель автобуса, который в свободное время посвящает стихи своей жене, но отказывается их публиковать. Но однажды происходит одно маленькое события, которое все меняет.

Мастер (2012)

В послевоенной Америке моряк ищет работу, но постоянно ее приходится менять. Внезапно он просыпается на незнакомом судне, принадлежащем создателю одного культа. И он быстро становится его ближайшим другом и правой рукой.

Любовь (2012)

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Жорж и Анна - супруги, которые всю жизнь прожили вместе. Теперь Анна начинает болеть, а ее жизнь постепенно угасает. Жорж понимает, что ей не помогут ни сиделки, ни дом престарелых, на котором настаивает их дочь. И все это становится последним большим испытанием для них.

Гений (2015)

В центре сюжета этой картины находятся двое талантливых людей - писатель Томас Вулф и издатель Макс Перкинс, которые крепко дружат. И они могут помочь друг другу, вот только разговоры и мнения двух гениев всегда непросты.

О теле и душе (2017)

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Мария и Андре - коллеги, которые ведут уединенный образ жизни. Как-то однажды они узнают, что им обоим снятся одинаковые сны. Они решают сблизиться и открыться друг другу, попав в водоворот необычных событий.

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