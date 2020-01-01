ТОП-5 отличных фильмов про роботов, киборгов и андроидов

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Кино про роботов, киборгов и андроидов /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных, зрелищных и увлекательных фантастических фильмов. И в центре их сюжетов находятся роботы, андроиды и киборги.

Живая сталь (2011)

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В недалеком будущем, где бокс уже запретили, люди нашли альтернативу в битвах огромных роботов. Бывший спортсмен, занимающийся теперь робобоксом, нашел бракованного бойца, которого можно починить и отправить на ринг. И в это же время он узнал, что у него есть 11-летний сын.

Апгрейд (2018)

Грей - один из немногих, кто все еще любит работать руками, когда почти везде используются новые технологии. Но в один ужасный день он с женой попал в ДТП, после которого на них напали бандиты. Женщина погибла, а он оказался полностью парализован ниже шеи. Но ему поставили экспериментальный имплант, который вернул возможность двигаться.

Призрак в доспехах (2017)

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Экранизация культовой манги о кибертехнологиях, которые попали во все сферы жизни. И даже в правоохранительную, ведь преступников теперь закрывают в кибер-среду. И один могущественный хакер создал огромную угрозу, поэтому по его следам идет киборг-гибрид, управляющий элитным подразделением в полиции.

Робот по имени Чаппи (2015)

Главный герой - очень умный и способный Чаппи. Но главное, что он является роботом. Вот только он умеет думать и даже чувствовать, поэтому, словно маленький ребенок, на него оказывает влияние его окружение. И он попал в руки необычных людей.

Из машины (2014)

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Живущий вдали от цивилизованного мира миллиардер заработал свое состояние на новейших разработках. Одному парню выпадает шанс попасть на целую неделю в его дом, чтобы там протестировать женщину-робота, наделенную искусственным интеллектом.

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