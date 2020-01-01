ТОП-5 потрясающих фильмов об искусственном интеллекте

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Фильмы про искусственный разум /Flickr

Когда-то истории об интеллекте, которым обладает не человек, а робот или какое-либо устройство, казались очень далекими и нереальными. Однако уже сейчас будущее наступает, и в наших телефонах, на компьютерах, разных гаджетах есть искусственный интеллект, не говоря уже о прочих изобретениях. А вот в фильмах создатели заходят еще дальше, показывая, что все это может быть не только лучше, продуманнее и качественнее, но и иметь свои последствия.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов об искусственном интеллекте.

Призрак в доспехах (2017)

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Фантастический боевик, действие которого разворачивается в мире, где все сферы жизни управляются кибертехнологиями, а преступников помещают в виртуальное пространство. Но есть один опасный и могущественный хакер, на след которого уже вышел первоклассный киборг-гибрид.

Превосходство (2014)

Главный герой - доктор Уилл Кастер, занимающийся исследованиями в области искусственных разумов. Он хочет создать компьютер, на котором будут храниться все знания и опыт человечества. Вот только его эксперименты становятся слишком опасными, из-за чего ученого пытаются оставить. Однако сделать это слишком сложно.

Она (2013)

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История об одном писателе, который в попытках избавиться от одиночества приобретает новую операционную систему с женским голосом, которая исполняет желания клиента. И он настолько восхищается ею, что начинает испытывать настоящие чувства.

Искусственный разум (2011)

В будущем, когда люди уже живут рядом с роботами, появился новый прототип - робот-ребенок, запрограммированный на бескорыстную любовь. Но семья, в которую он попал, оказалась не готова к такому. Он остался один в большом мире, пустившись на поиски тайн своего происхождения.

Из машины (2014)

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Ученый-миллиардер живет и работает в одном отдаленном месте, которое тщательно скрыто от глаз и охраняемо. Он специализируется на высоких технологиях. Однажды одному молодому человеку выпал шанс поработать у него, тестируя робота-девушку с искусственным интеллектом. И это будет очень непростой опыт.

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