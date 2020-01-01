ТОП-5 актеров, которые получили серьезные травмы на съемках

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Актеры, получившие травмы во время съемок фильмов /Getty Images

Не всегда знаменитых актеров на съемках тех или иных сцен в фильмах заменяют дублеры. Временами кинозвезды решают самостоятельно выполнять трюки или отыгрывать сложные моменты, что приводит к получению разного рода травм. И о пяти таких случаях рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг /Flickr

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Съемки в Бондиане для Крэйга выдавались всегда самыми сложными в его карьере. Например, в Казино Рояле актер лишился двух зубов и получил настолько сильный удар по лицу, что пришлось делать пластическую операцию. В Кванте Милосердия ему отрезало кусочек пальца, в Спектре он получил травму колена, а на съемках Не время умирать сильно повредил ногу и попал на операционный стол.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший /Flickr

На съемках первой части Шерлока Холмса от Гая Ричи Дауни-младший, игравший роль знаменитого детектива, дрался самостоятельно. И в одном из сражений противник настолько сильно атаковал его в челюсть, что из-за травмы пришлось накладывать шесть швов.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон /Flickr

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Терон настояла, что при работе над Эон Флакс она должна выполнять сама все трюки. Не обошлось, конечно же, и без последствий - выполняя обратное сальто, актриса слишком неудачно приземлилась, что привело к перелому шеи. После лечения и реабилитации она вернулась на площадку, но к услугам дублеров все равно не прибегала.

Райан Гослинг

Райан Гослинг /Flickr

В Человеке на Луне Гослинг сыграл знаменитого астронавта Нила Армстронга. Для того, чтобы лучше войти в эту роль, актер тренировался на специальном аппарате NASA, где во время одного из сеансов ударился головой. Изначально он не придам этому никакого значения, пока не стало плохо. В больнице же ему диагностировали сотрясение мозга.

Брэд Питт

Брэд Питт /Flickr

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Оскароносный Брэд Питт нередко страдает от своей неуклюжести, о чем он сам неоднократно заявлял. Так, на съемках триллера Семь он внезапно повредил сухожилие на руке. Останавливать процесс времени не было, поэтому режиссер Дэвид Финчер решил, что его герой будет ходить с повязкой на руке. Похожее случилось и во время работы над фильмом Троя. Вот только тогда актер повредил лодыжку, едва ли не разорвав ахиллесово сухожилие. Примечательно и то, что Питт как раз исполнял роль Ахиллеса.

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