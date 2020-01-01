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ТОП-5 актеров и актрис, которые начинали карьеру с работы в фастфуде

Знаменитости, которые далеко не сразу сделали карьеру в кино
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Кинозвезды, которые работали в фастфудах
Кинозвезды, которые работали в фастфудах
/Getty Images

Сейчас мы ходим на их фильмы, слушаем их музыку и даже следим за их жизнями. А ведь когда-то эти люди готовили еду, подавали ее гостям в заведениях, обслуживали людей, зарабатывая свои первые деньги. И о пяти таких актерах и актрисах, которые начинали карьеру с работы в фастфуде, рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Эми Адамс

Эми Адамс
Эми Адамс
/Getty Images

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Закончив учебу в школе, Эми Адамс подалась работать хостес, а после попала в популярный американский ресторан Hooters. Там она обслуживала людей в откровенной одежде (фирменной для заведения), зарабатывая деньги на колледж. А вот ее мечтой были танцы на сцене. Что ж, не всегда наши желания сбываются, хотя Эми добилась еще больших высот, чем хотела.

Джеймс Франко

Джеймс Франко
Джеймс Франко
/Getty Images

Актер, комик и режиссер Джеймс Франко никогда не скрывает и часто рассказывает о том, что ему приходилось трудиться в МакАвто. Теперь же у него масса голливудских проектов, а о своем нелегком пути к кинокарьере он даже написал в эссе для The Washington Post.

Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
/Getty Images

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Рэйчел тоже работала в McDonald’s и даже продержалась там целых три года. По ее словам, она была далеко не лучшей работницей, бездельничала, путала заказы и частенько уходила в себя. Но потом она закончила образование, и уже в начале 2000-ых ее стали узнавать после первых ролей на большом экране.

Джулия Робертс

Джулия Робертс
Джулия Робертс
/Getty Images

Оскар, Золотой Глобус, всемирная слава, десятки потрясающих фильмов с ее участием - все это есть сейчас за спиной у невероятной актрисы Джулии Робертс. Но когда-то давно, будучи еще совсем молодой, она упорно трудилась не на творческом поприще, а в различных заведениях, ресторанах и даже была официанткой в популярном кафе Baskin Robbins.

Крис Пратт

Крис Пратт
Крис Пратт
/Getty Images

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Звезда киновселенной Marvel много трудился и даже менял свой образ, о чем мы писали ранее. Но даже перед тем, как стать веселым парнем из комедий и сериалов, Пратт готовил бургеры и выносил их в зал. "Каждый раз, когда я сюда возвращаюсь, я вспоминаю о тысячах креветок, которые съел с тарелок посетителей, пока нес их обратно на кухню. Пожалуйста, не скупитесь на чаевые официантам. Оставляйте как минимум 20% от суммы. А еще не забывайте оставлять немного креветок", - вспоминал Крис в Instagram о работе в Bubba Gump Shrimp Co.

Ранее мы писали о пяти изысканных фильмах с блестящим актерским составом

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Источник: Afisha.bigmir.net
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