ТОП-5 актеров и актрис, которые отказались от своих привычных образов

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Актеры и актрисы, отошедшие от образов /Getty Images

Иногда мы запоминаем актеров и актрис по их первым большим образам, от которых порой очень тяжело избавиться. Но если это все же им удается, то часто играет лишь на руку. И о пяти таких случаях рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун /Flickr

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Риз довольно много играла в романтических комедиях и часто примеряла на себе образ блондинки-кокетки, который был популярен в нулевых. В 2006-ом она получила Оскар за роль в ленте Переступить черту, но это было скорее исключение, чем полноценное преображение на экране. А вот по-настоящему она сменила вектор в 2014-ом с лентой Дикая. Сейчас же Уизерспун играет сильных женщин в отличных сериалах и даже продюсирует их. Да и в жизни она активно борется за женские права. Кто знает, возможно, впереди ее ждут новые престижные награды.

Крис Пратт

Крис Пратт /Flickr

Тот подкачанный, мужественный и веселый герой из Стражей Галактики и Мира Юрского периода до этого был только веселым. Крис часто исполнял лишь комедийные роли, играл простых парней и не обладал такой фигурой. И хотя его прошлые образы зрители тоже обожали, нынешний Пратт только удвоил (а то и утроил) всенародную любовь.

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа /Flickr

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Уже вряд ли кто помнит, но Момоа начал свою звездную карьеру со съемок в сериале Спасатели Малибу. И, конечно, после его появления в Игре Престолов далеко не все узнали того паренька. Сам он говорил, что после той роли ему было тяжело найти другие, но в итоге это сделать удалось и мы видим лишь положительный результат.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт /Flickr

Наверное, главная актриса, которой удалось избавиться от привычного образа - образа Беллы из Сумерек. Сейчас Кристен активно снимается в разных проектах, примеряет разные образы, а в 2019-ом американские кинокритики назвали ее лучшей актрисой десятилетия! Вот так труд и любовь к своему делу дают свои плоды.

Брэдли Купер

Брэдли Купер /Flickr

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Сначала Брэдли светился в ролях второго плана, потом стал звездой комедий после Мальчишника в Вегасе, но закрепляться на этом жанре он не стал. Довольно быстро переквалифицировавшись, Купер поучаствовал в драмах и триллерах, найдя там свое место. Теперь же он стал еще и режиссером, сняв мощную ленту Звезда Родилась, получившую множество наград и ряд номинаций на Оскар.

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