ТОП-5 свежих фильмов с Марго Робби, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Марго Робби /Flickr

Актриса Марго Робби начала свою карьеру еще в Австралии, а известность есть принесла роль в сериале Соседи. В 2011-ом году она переехала в США, где начала играть в проекте Пан Американ, быстро перекочевав в большое кино. Ей понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых заметных молодых актрис Голливуда, а в данный момент она является еще и одной из самых востребованных и популярных кинозвезд.

2 июля 2020 года актриса Марго Робби отметила свой юбилей - ей исполнилось 30 лет.

Марго Робби /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Марго Робби.

Скандал (2019)

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Основанная на реальных событиях лента рассказывают историю нескольких женщин, работавших на FOX News. Они стали жертвами своего босса Роджера Айлса, после чего сумели свергнуть его с так называемого трона.

Две королевы (2018)

В 1961-ом году Мария Стюарт вернулась в Шотландию после смерти мужа, претендуя на престол Англии, что не очень нравится королеве Елизавете I. Советники предлагают отправить к Марии графа Роберта Дадли, который, по мнению многих, является идеальным кандидатом ей в супруги.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (2020)

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Кинокомикс от о Харли Квинн, которая недавно рассталась с Джокером, а теперь сообщила об этом всему Готэму, натравив на себя разношерстных представителей криминального мира. Она соглашается достать крестному отцу города один пропавший бриллиант, но все сводится к тому, что он становится врагом ее и еще нескольких девушек.

Тоня против всех (2017)

Биографическая карантина об американской фигуристке Тоне Хардинг, которая пережила тяжелое детство, избиения супруга и множество неудач на соревнованиях. А однажды она попыталась запугать конкурентку, попав в большой скандал.

Однажды в… Голливуде (2019)

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Девятый фильм Квентина Тарантино о Голливуде конца 60-ых. В центре сюжета - популярный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. Они ищут свое место на закате золотого века, а происходит все это на фоне судьбоносных событий.

Ранее сообщалось о том, что актрисе Мэрил Стрип исполнился 71 год