ТОП-5 свежих фильмов с Николь Кидман, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Николь Кидман /Flickr

Знаменитая американская актриса Николь Кидман начала свою карьеру еще в пятнадцатилетнем возрасте. После этого она постепенно развивалась, став в 90-ых настоящей звездой Голливуда, не покидая число лучших актрис мирового кинематографа по сегодняшний день. Кроме этого, в 2003-м году Кидман получила свой единственный Оскар за главную роль в фильме Часы. Она до сих пор активно снимается в лентах разных жанров и в сериалах, а в ближайшее время ее можно будет увидеть в ленте Выпускной, выход которой запланирован на 2020-ый год.

20 июня 2020 года Николь Кидман исполнилось 53 года.

Николь Кидман /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Николь Кидман.

Скандал (2019)

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Лента, основанная на реальной истории женщин, работавших в и разоблачивших своего босса Роджера Айлза. Он был основателем могущественной медиаимперии, который пользовался своим положением. И им его удалось свергнуть с трона.

Убийство священного оленя (2017)

Стивен - успешный врач, живущий самой обычной жизнью вместе с женой и двумя детьми. Но совсем скоро у его сына внезапно отказывают ноги, а из прошлого начинают возвращаться призраки.

Стертая личность (2018)

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Главный герой - сын пастора в маленьком городке, где все жители придерживаются консервативных взглядов. Будучи подростком, он понимает, что является геем, за что его отправляют в исправительное учреждение. Там он проходит немало испытаний, чтобы наконец-то обрести свое я.

Щегол (2019)

Теодор Деккер выжил после теракта в Метрополитен-музее, однако потерял там свою мать. От одного старика ему досталась ценная картина и некое кольцо. И все это стало отправной точкой для того, чтобы он отправился в подпольный мир высокого искусства.

Аквамен (2018)

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Захватывающий блокбастер от об Артуре Карри - сыне обычного человека и королевы подводного мира. Он - полуатлант, который, узнав о своем происхождении, начинает упорно тренироваться. Ведь однажды ему придется использовать свои силы, чтобы остановить войну миров и занять трон Атлантиды.

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