ТОП-5 свежих фильмов с Крисом Эвансом, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Крисом Эвансом /Flickr

Популярный голливудский актер Крис Эванс получил первую популярность после комедийных ролей, однако позже стал развиваться в разных жанрах. В 2005-ом он сыграл Человека-факела в супергеройском блокбастере Фантастическая Четверка, основанном на комиксах Marvel. Но всемирную славу Эванс обрел, сыграв другого марвеловского персонажа - Капитана Америку, с ролью которого распрощался в 2019-ом после выхода фильма Мстители: Финал. Сейчас же он продолжает развивать свою карьеру и в будущем мир увидит еще много проектов с его участием.

13 июня 2020 года Крису Эвансу исполнилось 39 лет.

Крис Эванс /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Крисом Эвансом.

Достать ножи (2019)

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Отличный детектив о смерти 85-летнего писателя, который накануне отпраздновал с большой семьей свой юбилей. Налицо - самоубийство, однако полиция все равно должна опросить всех его родных. А еще в этом деле заинтересован частный детектив, которого анонимно наняли расследовать это дело. И у них есть некая зацепка в лице сиделки погибшего, которая вообще не умеет врать.

Курорт для ныряльщиков на Красном море (2019)

В 1980-ых миссия разведслужбы Моссад перевезла в Израиль тысячи угнетенных евреев из Эфиопии. Тогда молодой агент основал тайный порт около Красного моря, дабы реализовать массовую переправку беженцев.

Одаренная (2017)

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В центре сюжета - мужчина по имени Фрэнк Адлер, который сам воспитывает свою племянницу Мэри. Та является невероятно одаренной девочкой, но о ее таланте однажды узнает мать Фрэнка, которая видит будущее Мэри по-своему.

Защищая Джейкоба (мини-сериал) (2020)

Новый сериал от стрим-сервиса +, в котором речь идет о сыне помощника окружного прокурора, обвиняемого в убийстве своего одноклассника. На его вину указывает множество улик, но это дело полно тайн, на которые постепенно будет проливаться свет в то время, пока семья будет переживать свои худшие времена.

Мстители: Финал (2019)

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Нельзя было обойтись в данной подборке без одного из главных блокбастеров последних лет. Сюжет разворачивается спустя пять лет после того, как злодей Танос стер с лица Земли половину его населения. Но выжившие члены команды Мстителей решаются на последнюю попытку борьбы с ним.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Деппу исполнилось 57 лет