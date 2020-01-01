ТОП-5 свежих фильмов с Джонни Деппом, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Джонни Деппом /Flickr

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп начал свою карьеру со съемок в Кошмаре на улице Вязов, после чего стал настоящей звездой, сыграв одну из главных ролей в телесериале Джамп Стрит, 21. В 1990-ых он стал все чаще появляться на больших экранах, исполняя, в основном, ведущие роли, что позволило ему закрепить за собой статус звезды Голливуда. Депп остается одним из ведущих мировых актеров и по сегодняшний день. Уже в 2020-ом выйдет фильм Минамата с его участием, а в 2021-ом - третья часть саги Фантастические Твари, где он играет злодея Грин-де-Вальда.

9 июня 2020 года Джонни Деппу исполнилось 57 лет.

Джонни Депп /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Джонни Деппом.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)

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Пятая часть знаменитой пиратской саги и, вероятно, последняя с участием Деппа. На сей раз капитану Джеку Воробью придется столкнуться с ужасным капитаном Салазаром, который открыл на него охоту. И ему может помощь лишь могущественный Трезубец, дающий владельцу контроль над всеми морями.

Во все тяжкое (2018)

Главный герой - профессор колледжа, узнавший, что серьезно болен и вскоре может распрощаться со своей жизнью. Тогда он решает оторваться, позабыв обо всех запретах, и вспомнив о самых тайных желаниях.

Убийство в Восточном экспрессе (2017)

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Экранизация культового детектива Агаты Кристи о пассажирах роскошного европейского поезда. Один из них внезапно оказывается убит, а все остальные попадают под подозрение. И нужно разгадать тайну происшествия, пока преступник не нанес новый удар.

Город лжи (2018)

Легендарного рэпера Тупака Шакура смертельно ранили 7-го сентября 1996-го года, а через полгода убили хип-хоп-артиста Бигги Смолза, который был главным подозреваемым. Дело было закрыто, но через несколько лет один детектив решил заняться этим снова, распутывая огромную паутину заговоров.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018)

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Темный волшебник Грин-де-Вальд сбежал из-под стражи, чтобы наконец-то добиться правления магов во всем мире. Помешать ему хочет профессор Альбус Дамблдор при помощи Ньюта Саламандера, которому придется не только попасть в круговорот опаснейших событий, но и пройти испытание на прочность.

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