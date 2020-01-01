ТОП-5 классных и драйвовых комедийных боевиков

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Комедийные боевики /Flickr

Когда хочется посмотреть что-то динамичное, зрелищное, наполненное экшеном, эффектами и одновременно веселое, задорное, смешное и повышающее настроение, то на помощь приходят качественные комедийные боевики. Именно ТОП-5 отличных фильмов этого жанра собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке.

Шпион (2015)

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Сьюзан Купер всегда мечтала о работе в ЦРУ и добилась своего. Правда, пока она на самом низком уровне. Но однажды лучший агент проваливает задание, убив человека, знающего о местонахождении ядерной бомбы. Но выясняется, что одна девушка тоже владеет этой информацией, как и информацией обо всех агентах управления. Поэтому это дело доверяю Сьюзан, которая раньше никогда не светилась.

Kingsman: Секретная служба (2015)

Потрясающая экшен-комедия о парне Эггси, который владеет высоким уровнем интеллекта, но прожигает свою жизнь зря. Однажды его вытащил из полиции некий Гарри Харт, которому его отец когда-то спас жизнь. И он предлагает Эггси стать агентом секретной независимой службы, но перед этим ему нужно пройти несколько сложных испытаний.

Дэдпул 2 (2018)

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В этом драйвовом блокбастере болтливому наемнику, который то и дело убивает людей по всему миру, придется столкнуться с опасным суперсолдатом из будущего. Тот прибыл для важной миссии, но Дэдпулу придется ему противостоять, обзаведясь новыми друзьями и напарниками.

Телохранитель киллера (2017)

Главный герой - профессиональных телохранитель, которому нужно охранять одного киллера. Дело в том, что того мечтает убить слишком много людей (да и он сам был бы не прочь это сделать), однако им придется забыть о прежних невзгодах, объединившись для того, чтобы выжить. Только методы у этих двоих уж очень разные.

Плохие парни навсегда (2020)

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Майкл Лоури и Маркус Бернетт уже очень много лет являются напарниками, пережившими многое. Но они уже немолоды и, казалось бы, пора уходить на покой. Но как бы не так, ведь внезапно появляется новый и очень опасный враг, убивающий многих людей и даже ранящий одного из них. И тогда придется парням снова показать, чего они стоят!

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом