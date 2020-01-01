ТОП-5 по-настоящему брутальных боевиков

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Брутальное кино /Flickr

Образы крутых парней в кинематографе менялись постепенно со временем, однако эти фильмы всегда оставались драйвовыми, энергичными, зрелищными и по-настоящему брутальными. И ТОП-5 таких боевиков редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Рэмбо: Последняя кровь (2019)

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Последняя часть истории про легендарного Джона Рэмбо, который по сюжету уже отошел от бурных дел, живет спокойной жизнью, храня все свои секреты. Но когда угроза нависает над людьми, близкими ему, то он снова встает на муть мести.

Механик: Воскрешение (2016)

Артур Бишоп думал, что оставил криминальную жизнь за спиной. Но теперь злоумышленники похитили его возлюбленную, а для ее возврата требуется сделать то, в чем он настоящий мастер - совершить три убийства, замаскированные под несчастные случаи.

Логан (2017)

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В альтернативной постапокалиптической версии будущее росомаха Логан живет на границе с Мексикой, ухаживая за старым и больным профессором Ксавьером. Но однажды он повстречал юную мутантку, которую вызвался сопровождать. И на их пути будут преграды, из-за которых герою снова придется обнажить лезвия.

Джон Уик 3 (2019)

Зрелищный боевик о Джоне Уике - суперкиллере, который нарушил кодекс своей гильдии, из-за чего за его голову назначили крупную награду. У него есть ограниченное количество времени прежде, чем на него откроют охоту сотни жестоких убийц.

Неудержимые (2010)

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Главные герои - команда профессиональных наемников, которых здесь сыграли легендарные актеры боевиков. По сюжету они, закаленные разными ситуациями, оказываются в настоящем аду, выполняя очередное задание. И им нужно достигнуть своей цели любой ценой.

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