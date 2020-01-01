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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Когда будут новые смягчения карантина и откроются кинотеатры в стране, пока что неизвестно. Но киноновинки продолжают выходить не только на больших экранах, а еще и в Сети - на цифровых площадках, в онлайн-кинотеатрах и на стрим-сервисах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

Мой друг мистер Персиваль

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Успешный предприниматель и отец семейства Майкл внезапно вспоминает о моментах из детства, которое он провел на таинственном побережье океана. Он рассказывает своей внучке историю дружбы и приключений мальчика и осиротевшего пеликана.

Малыш Джо

В центре сюжета - Элис, работающая в институте биологии. Она недавно развелась, и сама воспитывает сына-подростка Джо. Однажды Элис выводит растение, которое способно сделать его владельца счастливым. Но вскоре выясняется, что его пыльца очень уж необычно влияет на людей.

Вне Игры

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Новая спортивная драма с Беном Аффлеком о мужчине, который когда-то был звездой школьной баскетбольной лиги. После этого он пристрастился к алкоголю и наркотикам, лишился денег, славы и семьи. И однажды жизнь дала ему второй шанс - стать тренером команды его родной школы.

Тридцать

Несколько друзей из Берлина празднуют день рождения одного из них, а после идут гулять по ночному городу. Там они заходят на разные улицы, в бары и клубы, но все это постепенно рушит их жизни.

Жизнь на перемотке

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Когда-то тринадцатилетнему Максу подарили видеокамеру, и он даже не мог подумать, что это станет началом большой и зрелищной хроники. Поэтому теперь у него есть возможность заново пережить яркие события из своей жизни.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети