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Триллеры о закрытых пространствах /Flickr

Действие триллеров могут разворачиваться в огромных масштабах, а могут быть сосредоточены на одной небольшом пространстве, которое зачастую оказывается замкнутым. Это погружает зрителя в еще большую атмосферу напряженности, щекоча нервы и даря острые ощущения.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 мощных триллеров про замкнутые пространства.

Комната (2015)

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Несколько лет назад юную девушку по имени Джой похитил маньяк. Теперь она живет в маленькой комнате, где у нее родился сын, который за свои пять лет не видел ничего за пределами стен. И все это время она вынашивала план побега.

Кловерфилд, 10 (2016)

В центре сюжета - девушка, попавшая в автокатастрофу. Очнувшись, она обнаружила, что находится в закрытом подвале у человека, который заявил, что спас ее. По его словам, снаружи началась химическая атака и мир больше непригоден для жизни.

Погребенный заживо (2010)

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Пол служил в Ираке по контракту, но во время засады потерял сознание, а очнулся уже в гробу. Оказалось, его похоронили заживо, и теперь ему придется познать настоящие муки в попытках выбраться из этой ловушки.

Комната страха (2002)

Триллер Дэвида Финчера о женщине по имени Мэг и ее дочери Саре, которые переехали в дом, принадлежавший ранее миллионеру. В нем есть специальная аварийная комната, где можно надежно спрятаться, если вломятся воры. И в первую же ночь там появились злодеи, рассчитывавшие, что в доме никого не будет.

Из машины (2014)

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Картина о молодом человеке, которому посчастливилось попасть на целую неделю в дом одного богача, который сделал состояние на новых разработках. Задача нового сотрудника - тестировать женщину-робота с уникальным искусственным интеллектом, находясь в его доме, который отрезан от внешнего мира.

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