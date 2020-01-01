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ТОП-5 сказочных фильмов, которые можно смотреть в любом возрасте

Сказки для всех
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Сказки для всех
Сказки для всех
/Flickr

Некоторые ошибочно считают, что все фантастические и сказочные фильмы снимают исключительно для детей. Но есть ленты, наполненные магией, волшебством, выдуманными событиями и персонажами, чудесами и сверхъестественным, которые подойдут даже взрослым.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 сказочных фильмов, которые можно смотреть в любом возрасте.

  1. Золушка (2015)

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Молодая девушка по имени Элла вынуждена жить с завистливыми родственницами, которые ее превратили в служанку. Но она не отчаивается и всегда настраивается на лучшее, а вскоре ей предстоит познакомиться с молодым человеком, который на самом деле является принцем.

  1. Фантастические твари и где они обитают (2016)

За семьдесят лет до того, как злодей Волан-де-Морт убьет родителей Гарри Поттера, в Нью-Йорк приехал волшебник и зоолог Ньют Саламандер. Он столкнулся с немагом (так американцы называют маглов), а также оставил свой чемодан, из которого сбежали фантастические животные. И теперь их нужно поймать, пройдя через разные приключения.

  1. Аладдин (2019)

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Адаптация культовой сказки, которую на этот раз снял Гай Ричи. В центре сюжета - воришка Аладдин, влюбившийся в принцессу Жасмин. Он вызывается выполнить заказ визиря Джафара и найти волшебную лампу, которую в итоге решает оставить себе. Ведь там живет джинн, исполняющий три любых желания.

  1. Голос монстра (2016)

Мальчик по имени Конор видит в своих снах, как дерево за окном превращается в огромное чудовище, когда ему плохо. И этот монстр рассказывает ему истории, которые помогают понять, что всегда есть шанс на светлые моменты, даже когда вокруг один мрак.

  1. Малефисента: Владычица тьмы (2019)

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Выросшая принцесса Аврора собирается выйти замуж за принца Филиппа, надеясь, что этот брак сможет объединить королевства, а также помирить людей с магическими существами. Но на ужин с родителями Филиппа преглашают и Малефисенту, у которой происходит судьбоносная ссора с остальными.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Сказки сказочные фильмы Фантастические твари Аладдин Золушка Малефисента Голос монстра Что посмотреть фантастика Все теги
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