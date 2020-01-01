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Фильмы о похищении людей /Flickr

Похищение людей - тема далеко не оригинальная для кино, однако она не стареет и по сегодняшний день. Такие фильмы зачастую наполнены острым сюжетом, они показывают переживания разных героев, расследования, поиски и отчаянную борьбу родных или причастных к этим делам личностей. И все это способно захватывает от начала до конца.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 остросюжетных триллеров про похищения людей.

Тебя никогда здесь не было (2017)

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Главный герой - отставной военный, живущий по кодексу чести. Ему выпадает задача отыскать и спасти похищенную дочь крупного политика, которая, вероятно, закрыта в борделе для малолетних. Справиться с задачей ему не составляет труда, но тогда он узнает, что за этим преступлением стоят влиятельные люди.

Тревожный вызов (2013)

Однажды женщина, работающая оператором в службе спасения 911, отвечает на звонок. На другом конце - девочка-подросток, сообщающая, что стала жертвой маньяка. И героине придется помочь пострадавшей, даже если это будет ей многого стоить.

Все деньги мира (2017)

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В Риме группа неизвестных похищает мальчика. Выясняется, что это внук самого богатого человека в мире, нефтяного магната Пола Гетти. Преступники требуют у него выкуп, однако тот отказывается, вызвав немалый резонанс в обществе. И для отчаявшейся матери мальчика последней надеждой на правосудие становится один из сотрудников службы безопасности Гетти.

В тихом омуте (2019)

В обычном городке несколько лет назад исчезали дети, но уже все утихло и стало спокойно. Но в один день внезапно пропадает десятилетний мальчик, а за дело берется детектив, у которого сложные отношения с женой после ее измены. Женщину не хочет слушать ни муж, ни их сын. Вот только дело в том, что она стала замечать странные вещи в их доме.

Пленницы (2013)

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Великолепный триллер Дени Вильнева о двух девочках, которые вышли поиграть во двор и исчезли. В последний раз их видели возле припаркованного рядом фургончика, но против его хозяина у полиции не нашлось улик. И отец одной из пропавших, Келлер Довер, решает самостоятельно разобраться в случившемся, даже если зайти придется слишком далеко.

Ранее мы писали о пяти фильмах, концовку которых невозможно угадать