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ТОП-5 зрелищных фильмов про гигантских монстров

Большие, ужасные и впечатляющие
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Фильмы про монстров и чудовищ
Фильмы про монстров и чудовищ
/Flickr

Монстры и прочие фантастические чудовища, так или иначе угрожающие героям, появились в кинематографе много десятков лет назад. Однако именно теперь с помощью современных спецэффектов такие фильмы могут быть максимально впечатляющими и зрелищными.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 зрелищных фильмов про гигантских монстров.

  1. Конг: Остров черепа (2017)

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Отличный боевик, в центре сюжета которого -группа исследователей, попавших на необычный остров в Тихом океане. Но их приключение обернулось ужасом, ведь это место - владения могучего Конга. И теперь им нужно выжить, вступив в схватку с дикой природой.

  1. Годзилла 2: Король монстров (2019)

Давно забытые трехголовый монстр Кинг Гидора и чудовище Родан вынуждены восстать дабы сразиться с Годзиллой. И в этой битве суперхищников нет места для человечества, ведь ему на этот раз нужно приложить усилий, дабы не погибнуть.

  1. Мир Юрского периода (2015)

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Зрелищная фантастическая картина о Мире Юрского периода - парке развлечений, в который уже мечтают попасть тысячи будущий посетителей. Но это место, распахнув свои двери перед гостями, становится настоящей угрозой для жизни.

  1. Мег: Монстр глубины (2018)

Глубоководное судно, изучающее подводную жизнь, столкнулось с существом, которое давно считалось вымершим. Теперь оно вместе с экипажем находится на дне Тихого океана, а за помощью приходится обратиться к спасателю Джонасу Тейлору. И никто не мог подумать, что тот уже сталкивался с этой гигантской акулой.

  1. Рэмпейдж (2018)

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Дэвид - приматолог, который проводит время только своим другом-гориллой по имени Джордж. Но провалившийся генетический эксперимент превращает животное в яростное чудовище, которое крушит все вокруг. И Дэвиду придется пройти через все поле боя, изобрести антидот и постараться предотвратить катастрофу.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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