ТОП-5 свежих фильмов с Дженнифер Гарнер, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Дженнифер Гарнер /Flickr

Дженнифер Гарнер начала свой путь в американском кино с работы дублершей других актрис. А уже после этого стала сниматься для ТВ в малоизвестных фильмах и сериалах. В большом кинематографе она дебютировала 2000-ом - в комедии Где моя тачка, чувак? С Эштоном Кутчером. А вот узнаваемости у зрителей ей добавила военная драма Перл-Харбор, вышедшая годом позже. С тех пор она продолжила развивать свою карьеру, появляясь в лентах разных жанров, а также играя героинь разной степени важности - от ведущих до второстепенных.

17 апреля 2020 года Дженнифер Гарнер исполнилось 48 лет.

Дженнифер Гарнер /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Дженнифер Гарнер.

Во всем виноват енот (2016)

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Главный герой - заботливый муж и отец, а также успешный юрист. Но однажды он погнался за енотом, забрался на крышу гаража и увидел окна своего дома. Тогда он задался вопросом о том, что же будет, если он исчезнет. И это круто изменило его жизнь.

Багровая мята (2018)

История о женщине, чью семью убили, а система закрыла на это глаза. Тогда она решила самостоятельность вершить правосудие, очищая город и мстя за своих любимых. И под ее руку попадут все - от преступников до коррумпированных полицейских.

Девять жизней (2016)

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Причудливый миллионер Том всегда с головой погружен только в свою работу. Он ненавидит животных, хотя его дочь всегда хотела котенка. Но однажды с ним происходит несчастный случай, а сам она просыпается именно в кошачьем теле.

С любовью, Саймон (2018)

Парень по имени Саймон является обычным подростком. Вот только совсем недавно он понял, что является гомосексуалом, а его чат с анонимным возлюбленным попадает в руки недоброжелателя. Теперь, чтобы его не рассекретили, ему нужно помочь кое-кому добиться расположения своей подруги.

Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (2014)

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Комедия о мальчишке по имени Александр, у которого день начался с неудач, и они его преследовали постоянно. И вот он пожелал, чтобы такой плохой день был не только у него. Но с этим нужно быть поосторожнее, ведь желания иногда могут сбываться.

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