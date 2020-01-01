ТОП-5 свежих фильмов с Эммой Уотсон, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Эммой Уотсон /Flickr

Популярная британская актриса Эмма Уотсон начала карьеру с роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов Гарри Поттер, которая и принесла ей всемирную известность. После Поттерианы она также продолжила сниматься в кино, параллельно работаю моделью, а также являясь послом доброй воли от ООН-женщины. Эмма проявляет свой талант в самых разных образах, а следующей картиной с ее участием станет драма Наполеон и Бэтси.

15 апреля 2020 года Эмме Уотсон исполнилось 30 лет.

Эмма Уотсон /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов с Эммой Уотсон.

Колония Дигнидад (2015)

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В колонию, где прячутся беглые из Третьего рейха нацисты, отправили немецкого журналиста после похищения и пыток. В этом месте есть проповедник, внушающий, что работать нужно бесплатно круглые сутки, а также рассказывающий о пользе умерщвления. Выбраться из этой колонии непросто. Но главному герою попытается помочь его возлюбленная, стюардесса Лена.

Красавица и чудовище (2017)

Киноадаптация диснеевской классики о принце Адаме, превращенном в страшное чудовище за грубость и самолюбие. Спасти его может только настоящая любовь. И у него появляется шанс, когда в его заколдованный замок внезапно попадает девушка по имени Белль.

Маленькие женщины (2019)

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Картина, рассказывающая невероятную и трогательную историю четырех сестер - очень разных, но любящих и заботящихся друг о друге. Их отец воюет на Гражданской войне, мать помогает людям, а сами они сталкиваются с трудностями отношений, взросления и самоидентификации.

Сфера (2017)

В крупную интернет-корпорацию Сфера однажды берут работать талантливую Мэй, дабы она поучаствовала в эксперименте, который изменит представление о границах личной свободы. Но девушке придется узнать пугающую правду о работодателе, а от ее дальнейших решений теперь будет зависеть судьба всего человечества.

Ной (2014)

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Экранизация библейской истории от Даррена Аронофски о набожном главе семейства по имени Ной. Однажды его посетили видения о конце света, поэтому он принялся строить ковчег, который спасет его семью и животных. Но люди, прознавшие о его затее, тоже захотели спасения. Но места на судне для них не было.

Ранее сообщалось о том, что актрисе Кристен Стюарт исполнилось 30 лет