ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

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Новые фильмы /Flickr

Кинотеатры все еще закрыты, а большинство долгожданных фильмов были отменены или перенесены. Но каждую неделю на цифровых площадках и стриминговых сервисах появляется все больше и больше новых фильмов, которые уже можно посмотреть в домашних условиях. И ТОП-5 таких редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Человек-невидимка

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Главная героиня - девушка по имени Сесилия, которая сбежала от своего жестокого бойфренда. Спрятавшись у друга, она узнала, что экс-возлюбленный совершил самоубийство, оставив ей все свое состояние. Но ей тревожно от того, что она чувствует рядом чье-то невидимое присутствие.

Скандал

Лента, рассказывающая реальную историю трех женщин, которые работали на Fox News. Все они стали жертвами их босса Роджера Айлса, который был могущественным руководителем. И вместе они решили свергнуть его, разоблачив перед обществом.

Преданная (Віддана)

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Новый украинский фильм, который также вышел на цифровых площадках. В центре сюжета - две девушки, которых воспитывали вместе с самого детства. Одна из них, приемная, до сих пор работает служанкой у второй. Но у них возникают конфликты, недопонимания, ревность, что создает неясность того, кем же они друг другу являются.

Эмма

Экранизация романа о молодой девушке Эмме, которая решила, что никогда не выйдет замуж. Зато она помогает обзавестись отношениями другим. Теперь ее подруга съезжает, а она находит новую компаньонку, которой попытается помочь устроить свою жизнь, используя различные хитрости.

Просто помиловать

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Основанная на реальных событиях картина об одаренном адвокате, который брался за дела тех, кто уже, по мнению многих, был обречен либо на гниение за решеткой, либо на смертную казнь. Он встал на защиту прав и возможностей в суде против уязвимых слоев населения, дабы доказать, что справедливость может восторжествовать.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети