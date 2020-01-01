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Фильмы с Кристен Стюарт /Flickr

Американская актриса Кристен Стюарт начала сниматься в крупных голливудских проектах еще в начале 2000-ых, однако настоящая известность к ней пришла после того, как она исполнила главную роль в фильме Сумерки 2007-го года. С тех пор многие стали критиковать ее за актерскую игру, а кроме этого, она неоднократно получала номинации и даже одну победу на антипремии Золотая Малина. Однако со времен Беллы Свон она сыграла множество других ролей, которые были расхвалены зрителями и экспертами, а Ассоциация голливудских кинокритиков в 2019-ом назвала ее лучшей актрисой десятилетия.

9 апреля 2020 года Кристен Стюарт исполнилось 30 лет.

Кристен Стюарт /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Кристен Стюарт, доказывающих, что она хорошая актриса.

Несколько женщин (2016)

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Драма о трех женщинах, живущих в городке Монтана и переживающих разные испытания. Лора - адвокат, у которой не все гладко на работе, у Джины проблемы в браке из-за того, что она отдает всю себя строительству дома, а Джейми привязывается к девушке-юристу, которая преподает в классе для взрослых.

Опасная роль Джин Сиберг (2019)

В этой ленте Кристен Стюарт перевоплотилась в одну из главных актрис 60-ых - потрясающую Джин Сиберг. После успеха во французской новой волне она становится еще и иконой Голливуда. Но, заведя роман с лидером партии Черные Пантеры, за ней начинают следить спецслужбы. И это становится угрозой и для ее карьеры, и для жизни в целом.

Светская жизнь (2016)

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Прекрасная картина Вуди Аллена о Голливуде 1930-ых, куда и приезжает молодой парень в попытках найти работу в кино. Он попадал в водоворот светской жизни и головокружительных событий, влюбился, открыл для себя новые грани, но эта жизнь не была лишена разочарований и потрясений.

Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча (2016)

2007 год. Билли Линн - 19-летний парень, вступивший со своим взводом в бой в Ираке, который снимают журналисты. Вскоре они становятся национальными героями, а по возвращению в Америку отправляются в промо-тур, который должен закончиться их шоу в перерыве футбольного матча. И после него они снова должны отправиться воевать.

Все еще Элис (2014)

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Главная героиня - успешная профессор лингвистики, хорошая жена и мать троих детей. В ее жизни все было хорошо до тех пор, пока у нее не обнаружилась болезнь Альцгеймера, полностью изменившая ее привычную жизнь.

Ранее сообщалось о том, что актеру Расселу Кроу исполнилось 56 лет