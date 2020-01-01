ТОП-5 свежих фильмов с Джессикой Честейн, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Джессикой Честейн /Flickr

Карьера американской актрисы Джессики Честейн началась с эпизодической роли в сериале Мрачные Тени 2004-го года, после чего она снялась еще в ряде телепроектов. В большом кино она дебютировала в 2008-ом, сыграв в независимой драме Джолин. Уже в 2010-ых она получила всемирное признание, а за роли в фильмах Прислуга и Древо Жизни была номинирована на Оскар и Золотой Глобус. В данный момент она заявлена на участие в нескольких лентах, а в 2020-ом выйдет байопик Глаза Тэмми Фэй с ее участием.

24 марта 2020 года Джессике Честейн исполнилось 43 года.

Джессика Честейн /getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Джессикой Честейн.

Опасная игра Слоун (2016)

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Главная героиня - рискованная лобистка Элизабет Слоун, которая работает в политическом бизнесе США. Она отлично манипулирует и сражает оппонентов наповал. Но ее новое дело не только оказалось самым сложным, но и судьбоносным.

Жена смотрителя зоопарка (2017)

История о семействе, которые являются смотрителями Варшавского зоопарка во времена Второй мировой войны. В своих стенах они дали убежище более чем трем сотням евреев, рискуя своими жизнями, ведь их навещает бывший друг семьи, ставший нацистским чиновником.

Большая игра (2017)

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Реальная история о женщине по имени Молли Блум, которая открыла самое дорогое подпольное казино в Голливуде. К ней заходили бизнесмены, шейхи и кинозвезды, которые оставляли целые состояния. Вот только ее бизнес был крайне опасен, ведь ее преследовали мафия и ФБР.

Женщина, идущая впереди (2017)

Лента об овдовевшей художнице Кэтрин Уэлдон, которая должна была нарисовать портрет индейского вождя по прозвищу Сидящий Бык. Они общаются с другом с другом, но их дружба оказывается под угрозой из-за политической борьбы за права коренных народов Америки, ведь в этой теме им потребуется преодолеть все разногласия.

Оно 2 (2019)

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Продолжение нашумевшего ужастика по Стивену Кингу, которое разворачивается спустя 27 лет после первой части. Друзья из Клуба Неудачников вынуждены снова собраться вместе, ведь в их городок вернулся демонический клоун Пеннивайз.

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