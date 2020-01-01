ТОП-6 самых провальных фильмов последних лет

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Провальные фильмы последних лет /Flickr

В то время, когда кинотеатры завоевывают супергеройские блокбастеры или другие зрелищные фильмы, киностудиям становится достаточно сложно составить конкуренцию прокатным хитам. Едва ли оказываются заметными фильмы без громкой рекламы и монументальности, но еще хуже, когда ожидания к ленте завышены, в ней снимаются первоклассные актеры, вложено много средств, а в итоге все это оборачивается крупным провалом.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 самых провальных фильмов последних лет.

Кошки (2019)

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Один из главных голливудских провалов не только за последнее время, но и вообще. Перенос легендарного мюзикла на большие экраны был многообещающим, но в итоге оказался неприятным и даже жутковатым зрелищем, которое зрители раскритиковали еще во времена выхода трейлеров. Что ж, Universal пришлось заплатить за все это многомиллионными потерями.

Люди Икс: Темный Феникс (2019)

Заключительная часть супергеройской франшизы подтверждает, что не все подобного рода фильмы всегда будут нравится зрителям - нужно, как минимум, сохранять прежде заданную планку. Увы, Темному Фениксу этого не удалось, потому что это был провал и режиссерский, и сценарный, и даже актерский. И Disney, только слившиеся с FOX, потеряли 170 миллионов долларов, в основном, из-за этой ленты.

Хроники хищных городов (2018)

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Антиутопическое фэнтези по миру собрало всего $83 миллиона при заявленном бюджете в 100 (и это без учета расходов на рекламу). На выходе зрители похвалили только визуальный ряд, но отметили, что смотреть картину оказалось крайне скучно. Известно, что по подсчетам фильм принес $178 млн убытков, что является чуть ли рекордными потерями в истории.

Хан Соло: Звездные Войны. Истории (2018)

Оказываются, далеко не все полнометражные фильмы киновселенной Звездных Войн обязательно должны быть кассово успешными. И это при том, что в ленте звездный актерский состав, да и зрители ее не сильно ругали. Но всему виной восьмой эпизод, который стал причиной спада ажиотажа, из-за чего зрители попросту не пошли на ленту о Хане Соло. Итог - 80 миллионов долларов убытков.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла (2020)

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Сразу после расставания с Marvel Роберт Дауни-младший взялся играть необычного доктора, умеющего разговаривать с животными. До этого историю о Дулиттле мы видели с Эдди Мерфи, но на сей раз события перенесены в викторианскую эпоху, а обрамление не столько комедийное, сколько приключенческое. Увы, критики разругали, а зрители неохотно ходили на сеансы, несмотря на то, что тут есть Дауни-младший. Выходит, не так сильно любили актера, как его героя - Тони Старка.

Терминатор: Темные судьбы (2019)

Что только не делали с франшизой Терминатор - снимали сомнительные продолжения, сериалы, делали малоуспешные игры. Но все выдохнули, когда права на франшизу вернулись к ее создателю Джеймсу Кэмерону. Правда, выступил на этот раз он лишь продюсером, но было объявлено, что все ленты после Судного дня будут проигнорированы, а эта часть станет прямым ее продолжением. Но зрители не поверили создателям, и в итоге перезапуск сиквелов оказался провальным - убытки составили примерно 130 миллионов долларов. Вероятно, больше Терминаторов мы не увидим. И это не плохо, ведь лучше пересмотреть знаковые первые части.

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