BadComedian жестко раскритиковал блокбастер Терминатор: Темные судьбы

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BadComedian выпустил новый кинообзор /Скриншот с YouTube

Популярный блогер-кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, выпустил на своем YouTube-канале новый видеообзор. На этот раз он раскритиковал не российское кино, а голливудское - провальный блокбастер Терминатор: Темные судьбы.

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Евгений вспомнил том, что эта часть отменяет все предыдущие, что выходили после Судного дня. Он подробно рассказал о временных парадоксах, которые являются большой частью этой фантастической франшизы, а также отметил об ошибках, связанных с ними, которые допустили создатели в очередной раз. Кроме этого, критик объяснил, почему женские персонажи ранее были более прописанными и грамотными, в отличие от современного кино. Также BadComedian коснулся и многих других ошибок ленты, включая некачественные, по его мнению, спецэффекты, дыры в сюжете, плохую актерскую игру, работу режиссера и многое другое.

Видеообзор BadComedian на фильм Терминатор: Темные судьбы за несколько часов набрал более 2 миллионов просмотров, а также попал на 2-ое место в тренды украинского YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер может уйти из кино из-за провала Терминатора