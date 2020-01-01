Переключиться на мобильную версию

"Всерьез задумался": Шварценеггер может уйти из кино из-за провала Терминатора

Актер хочется сосредоточиться на других аспектах жизни
Поделись

Шварценеггер в новом Терминаторе
Шварценеггер в новом Терминаторе
/Getty Images

Блокбастер Терминатор: Темные судьбы вопреки всем ожиданиям и прогнозам с треском провалился в прокате и поставил точку на дальнейшей судьбе франшизы. Но финал присутствует не только здесь, ведь и Арнольд Шварценеггер после такого результата заявил о том, что в серьез задумался о завершении своей карьеры в кино.

Читай также: Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

Успешными во франшизе о борьбе людей и машин стали только два первых фильма, остальные части во многом не удовлетворили зрителей и критиков. Темные судьбы должны были отменить все, что было после Судного Дня, и начать новую трилогию. Однако при бюджете в 185 миллионов долларов он собрал всего 261 млн. Как сообщается, Арни всерьез задумался о том, чтобы сосредоточиться на других аспектах жизни и больше не возвращаться на большие экраны.

Напомним, что фильм Терминатор: Темные судьбы вышел в прокат в октябре 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что NETFLIX назвали самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Арнольд Шварценеггер Терминатор Терминатор темные судьбы провал уход из кино Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь