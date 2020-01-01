"Всерьез задумался": Шварценеггер может уйти из кино из-за провала Терминатора

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Шварценеггер в новом Терминаторе /Getty Images

Блокбастер Терминатор: Темные судьбы вопреки всем ожиданиям и прогнозам с треском провалился в прокате и поставил точку на дальнейшей судьбе франшизы. Но финал присутствует не только здесь, ведь и Арнольд Шварценеггер после такого результата заявил о том, что в серьез задумался о завершении своей карьеры в кино.

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Успешными во франшизе о борьбе людей и машин стали только два первых фильма, остальные части во многом не удовлетворили зрителей и критиков. Темные судьбы должны были отменить все, что было после Судного Дня, и начать новую трилогию. Однако при бюджете в 185 миллионов долларов он собрал всего 261 млн. Как сообщается, Арни всерьез задумался о том, чтобы сосредоточиться на других аспектах жизни и больше не возвращаться на большие экраны.

Напомним, что фильм Терминатор: Темные судьбы вышел в прокат в октябре 2019-го.

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