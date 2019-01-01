"Очень волновался": Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе

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Арнольд Шварценеггер /Getty Images

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер совсем недавно признался в том, что прямо перед съемками боевика Терминатор: Темные судьбы чуть не умер на операционном столе.

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Как сообщает издание Mirror, Шварценеггеру еще в марте 2018-го заменили легочный клапан, установленный в 1997-ом. Это была седьмая по счету операция на сердце звезды. Прямо во время нее состояние актера ухудшилось, а врачи начали бороться за его жизнь. Однако, по словам самого Шварценеггера, он думал лишь о том, что может не сняться в новом Терминаторе.

"Это было своего рода сюрпризом. Я не боюсь таких вещей, но целую минуту я думал о том, что это случилось перед съемками Терминатора. Тогда я понял, что фильм - отличный способ вернуться в форму", - рассказал актер. Кроме этого, он добавил, что с возрастом стало тяжелее восстанавливаться, однако уже вскоре после операции он вернулся в спортзал, чтобы продолжить подготовку к съемкам.

Напомним, Терминатор: Темные судьбы выйдет в украинский прокат 31-го октября.

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