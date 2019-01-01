Блокбастер Звездные Войны 9 побил рекорд Мстителей 4

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Еще весной этого года блокбастер Мстители: Финал побил все рекорды задолго до своей премьеры, ведь билеты расходились с бешеной скоростью на предпродажах. Теперь же издание Deadline, ссылаясь на данные компании Atom Tickets, сообщило, что старт первых продаж билетов на Звездные Войны: Скайуокер. Восход уже побил рекорд кинокомикса.

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По существующей информации, девятый эпизод космической саги, который станет последним в текущей ее истории, за первый час продаж опередил Мстителей 4 на 45%. Фанаты сообщали, что им приходилось ожидать в электронной очереди 30 и больше минут.

Стоит отметить, что Мстители: Финал стали самым кассовым фильмом в истории, заработав в мире 2,797 миллиарда долларов. Получится ли у девятых Звездных Войн хотя бы достигнуть такого же результата, можно будет только после их премьеры - 19 декабря.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Крестного Отца раскритиковал блокбастеры от Marvel