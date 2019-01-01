Терминатор и Звездные Войны: Появились кадры из самых ожидаемых фильмов 2019 года

В Сети выложили новые кадры из нескольких фильмов 2019 года

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Кадры из фильмов 2019 года /Flickr

2019-ый год богат на многообещающие фильмы, которые еще будут выходить до самого конца года. Популярное издание Entertainment Weekly опубликовало новые эксклюзивные кадры из самых ожидаемых лент текущего года.

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Свежими промо-материалами обзавелись такие картины, как Два Папы, Ирландец, Терминатор: Темные судьбы, Сиротский Бруклин, Маленькие женщины, Рождество на двоих, Достать ножи, Джуманджи: Новый уровень, Лапочка, Ford против Ferrari, Доктор Сон, Ангелы Чарли, Прекрасный день по соседству, Звездные войны: Скайуокер. Восход и Шестеро вне закона.

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