"Омерзительные фильмы": Режиссер Крестного Отца раскритиковал блокбастеры от Marvel

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Фрэнсис Форд Коппола /Getty Images

Совсем недавно знаменитый режиссер Мартин Скорсезе раскритиковал фильм от студии Marvel, а теперь же его поддержал коллега по цеху Фрэнсис Форд Коппола, снявший Крестного Отца. Режиссер получил премию Prix Lumiere во Франции, а во время своей речи негативно высказался в сторону кинокомиксов.

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Он заявил, что Скорсезе был прав в своих выражениях. "Мы надеемся чему-то научиться во время просмотра кино, получить какое-то знание, вдохновение… Не уверен, что кто-то получает хоть что-то от просмотра одних и тех же фильмов снова и снова. Мартин был добр, когда сказал, что это не кино. Он не назвал их омерзительными, что делаю я", - резюмировал Коппола.

Напомним, что последним выпущенным фильмом из киновселенной Marvel стал Человек-Паук: Вдали от дома, который вышел в прокат в июле этого года.

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