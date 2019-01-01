Угрозы и выстрелы: Экс-супруга звезды Мстителей призналась, что актер хотел ее убить

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Джереми Реннер /Flickr

Бывшая супруга актера Джереми Реннера, которую зовут Сони Пачеко, совсем недавно потребовала у суда лишить его права опеки над их совместной дочерью Авой, поскольку тот злоупотребляет алкоголем и наркотиками, а кроме этого пытался ее саму убить.

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По словам Пачеко, Реннер в ноябре 2018-го, находясь в клубе, рассказывал друзьям, что хочет избавиться от бывшей супруги, а также однажды, пока их дочь спала в другой комнате, грозился покончить жизнь самоубийством, взяв пистолет в рот. Однако тогда, как утверждается в судебных документах, актер выстрелил в потолок. Кроме того, экс-супруга подчеркнула, что их прислуга слышала слова Джереми о том, что "лучше бы у Авы вовсе не было родителей, чем такая мать", а также в иске говорится о том, что он оставлял наркотики в доступном для ребенка месте.

Джереми Реннер /Getty Images

Сам же Реннер заявил, что все эти нападки являются попыткой заработать денег после брака и нанести ущерб его карьере, ведь ранее та уже обвиняла его в психологическом и сексуальном насилии над дочерью. Он отметил, что не злоупотребляет наркотиками и спиртными напитками, и даже в течение трех последних месяцев сдавал анализы, которые подтверждают его слова. По мнению актеры, все это связано с психологическими проблемами Сони Пачеко.

Напомним, что Джереми Реннер играет супергероя по имени Соколиный Глаз в киновселенной Marvel.

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