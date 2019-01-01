В пролете: Роберт Дауни-младший не получит заветный Оскар

Поделись







Мстители: Финал /Flickr

Не так давно стало известно о том, что студия Disney собирается продвигать блокбастер Мстители: Финал на премию Оскар. Тогда же ее глава Кевин Файги говорил, что Роберт Дауни-младший, сыгравший Тони Старка, заслуживает награды за лучшую мужскую роль. Однако теперь стало известно, участия в каких номинациях будут добиваться киноделы, и категории с Робертом там нет.

Читай также: Железный Человек вернется в блокбастере Черная Вдова

Ленту будут продвигать в номинациях Лучший фильм (Кевин Файги), Лучший режиссер (Энтони и Джо Руссо), Лучший адаптированный сценарий (Кристофер Маркус и Стивен МакФили), Лучший оператор (Трент Опалок), Лучший саундтрек (Алан Сильвестри), а также Лучший звук, костюмы, работа художника-постановщика, грим и прически, спецэффекты и монтаж звука.

Окончательный список номинантов на Оскар-2020 будет объявлен 13-го января 2020-го года. Сама церемония состоится 9-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер военной драмы 1917 с Камбербэтчем