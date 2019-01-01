Рано попрощались: Железный Человек вернется в блокбастере Черная Вдова

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Железный Человек /Flickr

Не успели фанаты киновселенной Marvel распрощаться с Тони Старком (Железным человеком) в исполнении Роберта Дауни-младшего, как стало известно, что он еще, как минимум, один раз перевоплотиться в знаменитого супергероя. Произойдет это в сольном фильме о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон.

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По информации издания Deadline, в ленте должны использовать вырезанную сцену из Первого Мстителя: Противостояния, где Тони Старк советует Наташе Романофф пуститься в бега вместе с Капитаном Америкой. К слову, события сольника развернуться как раз после событий вышеупомянутого кинокомикса.

Напомним, что фильм Черная Вдова выйдет 30 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что звезды Мстителей признались, почему ушли из MARVEL