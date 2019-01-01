"Сделали выбор": Звезды Мстителей признались, почему ушли из MARVEL

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Крис Эванс /Getty Images

Знаменитые голливудский актеры Роберт Дауни-младший и Крис Эванс, которые исполняли роли Железного Человека и Капитана Америки в киновселенной Marvel, совсем недавно покинули кинокомиксы. В недавнем интервью сам Дауни признался, с чем было связано их решение.

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Актер рассказал, что никогда не считал себя тем, с кого все началось, а также, что рад попрощаться с киновселенной. "Нам нужно было уйти. Мы сделали свой выбор и знали, что это часть нашей работы - сойти с автобуса, пока он отправляется в другие пункты назначения. В этом есть что-то отрезвляющее. Я рад".

Крис Эванс /Getty Images

Кроме этого, Роберт заявил, что у него не было таких навыков изначально, как у Криса Эванса, который является настоящим американцем, или Марка Руффало - истинного активиста. Поэтому он считает, что не может с ними сравниться.

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В последний раз Эванс и Дауни-младший появились в фильме Marvel Мстители 4: Финал. Однако впереди у них обоих еще масса многообещающих проектов.

Ранее сообщалось о том, что Том Холланд высказался об уходе Человека-Паука из MARVEL