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Появились новые детали блокбастера Веном 2

Главного злодея в фильме сыграет Вуди Харрельсон
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Веном
Веном
/Flickr

Долгожданный блокбастер Веном 2, основанный на комиксах Marvel, продолжает пополняться новыми актерами. Так, помимо Тома Харди и Мишель Уильямс в сиквеле снимется знаменитый актер Вуди Харрельсон, который сыграет роль Карнажа.

Вуди Харрельсон в первом Веноме
Вуди Харрельсон в первом Веноме
/Кадр из фильма Веном

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Харрельсон уже исполнял данную роль в сцене после титров первого Венома. Там он появился в образе Клетуса Кэссиди, который является серийным убийцей, находящимся в заключении. Именно в него вселится инопланетный симбиот Карнаж. Другие детали сюжета пока остаются в секрете.

Премьера фильма Веном 2 запланирована на 2 октября 2020 года. Режиссерское кресло займет Энди Серкис.

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Вуди Харрельсон Веном Веном 2 Карнаж Sony Marvel Том Харди Все теги
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