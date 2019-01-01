Блокбастер Веном 2 пополнился еще одной звездой

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Веном /Flickr

Продолжение нашумевшего блокбастера об антигерое Веноме от студии Sony в последнее время все чаще обрастает новыми подробностями. Совсем недавно стало известно, что актер Том Харди помог в написании сценария, а Энди Серкис займет режиссерское кресло. Теперь же появилась информация, что к ленте вернется актриса Мишель Уильямс, сыгравшая одну из главных ролей в первой части.

Мишель Уильямс /Getty Images

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Актриса призналась, что во второй части будет еще больше Женщины-Венома (она перевоплощалась в нее в оригинале). Кроме этого, Уильямс заявила, что является преданной фанаткой Энди Серкиса. "Он одарен эдаким особым образом, и я бесконечно рада учиться у него и быть рядом с ним", - подчекнула она.

Напомним, что блокбастер Веном 2 выйдет в прокат 2 октября 2020 года.

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