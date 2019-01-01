Вышел впечатляющий трейлер военной драмы 1917 с Камбербэтчем

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1917 /Скриншот из трейлера

В Сети появился новый полноценный трейлер долгожданной военной драмы 1917, которую снял режиссер Сэм Мендес. В исторической ленте снялись Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден и другие.

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Картина охватывает события одного дня весной 1917-го года во времена Первой мировой, когда войска англичан получили известие о том, что немцы отступают. Однако это оказалось западней. И чтобы доставить одно важное сообщение, двух молодых солдат отправили через линию фронта.

Фильм 1917 выйдет в украинский прокат 6 февраля 2020 года.

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