Опять в скандал: Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах

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Джеймс Франко /Getty Images

Голливудского актера Джеймса Франко в очередной раз обвини в харрасменте. На этот раз пострадавшими, как сообщается, стали бывшие ученицы из его киношколы Studio 4 - Тони Гаал и Сара Титер-Каплан, которые уже подали на звезду в калифорнийский суд.

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Отмечается, что девушек обманным путем заставляли платить за эксплуатацию под видом учебы. Истцы утверждают, что Франко и его партнеры Винс Джоливетт и Джей Дэвис, которые также являются ответчиками в деле, намеревались организовать приток девушек для сексуального использования в профессиональных и личных целях.

Известно, что учеба в школе стоила девушкам 300 долларов в месяц. Однако они еще платили 2 тысячи за образование и мастер-классы в разных направлениях. Так, например, Джеймс Франко лично преподавал обучение съемкам в сценах секса. Представитель актера уже назвал этот иск оскорбительным и заявил, что он его не только оспорит, но и подаст встречный.

Напомним, что последний на данный момент вышедший фильм с Джеймсом Франко - Зеровилль.

Ранее сообщалось о том, что группу KAZKA снова обвинили в плагиате