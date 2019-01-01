"Это не кино": Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы MARVEL

Поделись







Marvel /Flickr

Голливудский режиссер Мартин Скорсезе в очередной раз высказался о кинокомиксах от студии Marvel. Ранее он говорил, что они являются парками аттракционов и не могут передать психологии и чувств другому человеку. Теперь же на Лондонском кинофестивале он заявил, что такие блокбастеры захватывают кинотеатры, в которых теперь нет места для фильмов с историей.

Мартин Скорсезе /Getty Images

Читай также: Звезды Мстителей признались, почему ушли из MARVEL

"Это другой опыт. Это не кино, нравится вам это или нет. Мы не должны позволить им захватить нас. Это большая проблема… Владельцы кинотеатров должны дать возможность показывать фильмы с историей", - заявил перед гостями мероприятия Скорсезе.

Стоит отметить, что ранее постановщик признавался, что, несмотря на свое отношение к подобного рода блокбастерам, он уважает людей, работающих над ними, и их труд.

Напомним, что уже 27-го ноября на стриминговом сервисе Netflix выйдет новая гангстерская драма Ирландец, снятая Мартином Скорсезе.

Ранее сообщалось о том, что экс-супруга звезды Мстителей призналась, что актер хотел ее убить