"Мощь, спецэффекты, драки - все отлично!": Критики расхвалили нового Терминатора

Поделись







Терминатор: Темные судьбы /Flickr

До выхода фильма Терминатор: Темные судьбы осталось еще полторы недели, однако первые показы в Америке уже состоялись. Кроме этого, журналисты-кинокритики, посмотревшие картину, оставили свои первые отзывы в Twitter, которые, в основном, стали положительными.

Читай также: Появились кадры из самых ожидаемых фильмов 2019 года

Посмотревшие пишут, что эта часть является лучшим продолжением двух оригинальных Терминаторов от Джеймса Кэмерона. "Физическая мощь, спецэффекты, драки - все отлично! Рад, что они снова попытались".

Отзыв на нового Терминатора /Twitter

Некоторые сравнили его с Пробуждением Силы - седьмым эпизодом Звездных Войн. "Удовлетворительный, увлекательный перезапуск, который фактически смесь лучших частей первого и второго „Терминаторов“. Дэвис, Рейес и Хэмилтон великолепные, экшен поражает, и, несмотря на некоторую вторичность, на данный момент запросто лучший Терминатор 3. Терминатор вернулся".

Отзыв на нового Терминатора /Twitter

Читай также: В США назвали самые популярные сериалы от Netflix

Критик Эрик Дэвис также похвалил легенд франшизы и отметил, что новые актрисы тоже отличились. "Это в легкую один из самых развлекательных экшен-фильмов года. Напряженный, захватывающий и непрерывный, но с милой историей об исправлении ошибок. Арнольд отличный, Линда крута, но Маккензи Дэвис БЬЕТ НАПОВАЛ", - резюмирует он.

Отзыв на нового Терминатора /Twitter

А вот рецензор Питер Сиретта отметил, что ленте не хватило именно Джеймса Кэмерона. "Терминатор: Темные судьбы лучше, чем вы ожидали. Изо всех сил пытается быть Пробуждением силы фильмов о Терминаторе, и, в основном, у него получается. Но не хватает новаторства, развития и постановки Кэмерона. Арнольд великолепный, лучшее его появление в роли Терминатора со времен второй части".

Отзыв на нового Терминатора /Twitter

Ранее сообщалось о том, что вышел финальный трейлер девятого эпизода Звездных Войн