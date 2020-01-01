Большое кино: ТОП-5 зрелищных и пугающих фильмов Джеймса Вана

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Фильмы Джеймса Вана /Flickr

Популярный австралийский режиссер Джеймс Ван закончил Высшую мельбурнскую киношколу, в которой в качестве зачетной работы написал сценарий к хоррору Пила и снял короткометражку. Его руководитель отправил работу в Голливуд, откуда Вана пригласили снимать полнометражный фильм по его же сценарию. Тогда и началась его успешная карьера. Сейчас же за плечами постановщика не только фильмы ужасов, но и боевики с супергеройской фантастикой. В будущем выйдет его новый хоррор Злое, а также он снимет сиквел Аквамена для Warner/DC.

27 февраля 2020 года Джеймсу Вану исполнилось 43 года.

Джеймс Ван /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших фильмов Джеймса Вана.

Заклятие (2013)

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Нашумевший фильм ужасов о семье, которая переехала в дом, но была терроризирована злыми духами. И им пришлось обратиться за помощью к знаменитым Эду и Лоррейн Уоррен - детективам, расследующим паранормальные являния.

Форсаж 7 (2015)

Седьмая часть культовой гоночной экшен-саги о семье друзей, которые покорили множество мировых мегаполисов. И в этот раз они столкнуться с опасным, но известным злодеем в арабских пустынях, где на кону стоят миллионы долларов.

Аквамен (2018)

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Кинокомикс об Артуре Карри, который с самого детства умел общаться с рыбами и другими жителями морей и океанов. Оказалось, что он - наследник престола короля Атлантиды, который хочет занять его брат, развернувший войну между двумя мирами.

Пила: Игра на выживание (2004)

Двое незнакомых мужчин однажды проснулись в подвальном помещение, будучи прикованными цепями, а рядом - застрелившийся человек. Они не знают, как там оказались и что делать. Но появляется человек в маске на экране, начинающий с ними жестокую игру не жизнь, а на смерть.

Астрал (2010)

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В новом доме семья начинает замечать, как передвигаются вещи, слышат разные странные звуки, а в один день их десятилетний сын впадает в кому. Врачи оказываются бессильны, ведь правда о его состоянии кроется в том, что он связан с потусторонним миром.

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