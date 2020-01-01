Большое кино: ТОП-5 мощных боевиков Майкла Бэя

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Фильмы Майкла Бэя /Flickr

Популярный ныне американский режиссер Майкл Бэй начал свой путь со съемок музыкальных клипов и рекламных роликов для крупных брендов. В 1995-ом году он ворвался на поприще режиссуры большого кино с боевиком Плохие Парни, сделав этот жанр более насыщенным экшеном и спецэффектами. Большинство его следующих проектов становились успешными именно благодаря зрелищу и фирменному стилю, несмотря на неоднозначные отзывы кинокритиков. Постановщик выпустил в 2019-ом году боевик Шестеро вне закона на Netflix, а сейчас работает над фантастической лентой Робокалипсис.

17 февраля 2020 года Майклу Бэю исполнилось 55 лет.

Майкл Бэй /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 мощных боевиков Майкла Бэя.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази (2015)

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Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 2012-ом году, когда группа террористов в Ливии захватила американское посольство. Шестерым бойцам из спецотряда приказали вмешиваться только в крайнем случае, но совесть и чувство долга взяли над ними верх, и они пошли в бой.

Армагеддон (1998)

Культовая лента о том, как человечество ожидало своего конца, ведь на Землю приближался огромный астероид. И помешать этому вызывались лучшие специалисты, заручившись технологической мощью. Вот только выйдет ли у них противостоять вселенской стихии?

Трансформеры: Эпоха истребления (2014)

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После того, как наша планета уже пострадала от войны автоботов и десептиконов, бизнесмены и ученые должны были улучшить технологии, чтобы противостоять новым угрозам. И не зря, ведь более древние трансформеры уже приближаются к Земле.

Кровью и потом: Анаболики (2013)

Главный герой - фитнес-тренер, который решил, что пора уже начинать богатеть. Для этого он позвал двух качков, предложив им план по похищению одного миллионера. Казалось бы, что все идеально просчитано, но для людей, которые не могут похвастаться большим умом, эта миссия вряд ли выполнима. И, кстати, все основано на реальных событиях.

Плохие Парни 2 (2003)

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Зрелищный боевик о двух напарниках-копах, которые должны расследовать схему доставки нового наркотика. Но в этом деле оказываются замешаны многие представители этого нелегального бизнеса, поэтому выполнение кажется все более сложным. Но плохие парни все еще могут устроить взбучку всему преступному миру.

Ранее сообщалось о том, что режиссеру Даррену Аронофски исполнился 51 год